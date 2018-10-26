يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والفيحاء اليوم كورة لايف مباراة النصر والفيحاء الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم



النصر يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة بنفس رصيد الهلال السعودي، فالأخير قاد مباراة الجولة الحالية والتي شهدت قمة كبيرة بين الهلال والاتحاد وانتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهدف مقابل هدف.

يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والفيحاء اليوم كورة لايف مباراة النصر والفيحاء الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

في مباراة مرتقبة يلتقي فريقي الشباب والقادسية، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الأسبوع السابع لبطولة الدوري السعودي على ملعب فيصل بن فهد بالملز





مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق الشباب المباراة بهدف مصالحة جماهيرهم، بعد السقوط أمام الهلال في ديربي الرياض (1-0) بالجولة الماضية، ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد 9 نقاط بعد انتصارين وثلاث تعادلات وهزيمة وحيدة.

ويغيب اللاعب إيلير سيلفا عن صفوف الشباب، بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط بعد سلوكه العنيف مع احد لاعبي الهلال.

على الجانب الأخر، يبحث القادسية عن ثاني انتصاراته بالمسابقة بعد هزيمته للمرة الثالثة توالياً أمام الحزم بالجولة الماضية.

وجدد مجلس إدارة القادسية الثقة في إلكسندر ستانويفيتش، مدرب الفريق ومنحه فرصة أخرى للعودة بالفريق إلى سكة الانتصارات.

وستكون مباراة اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة لمدرب القادسية للبقاء في منصبه على رأس المهمة الفنية ويحتل القادسية المركز الحادي عشر في ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الشباب والقادسية في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية.

يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والفيحاء اليوم كورة لايف مباراة النصر والفيحاء الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

سيكون النصر مطالبا بتحقيق الفوز خارج قواعده أمام الفيحاء، إذا ما أراد المحافظة على صدارة بطولة الدوري السعودي المحترفين (بطولة دوري كأس ولي العهد السعودي محمد بن سليمان)، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، معقل الفيحاء، في ختام منافسات اليوم الثاني من الأسبوع السابع من بطولة الدوري، بث مباشر شاهد الان التعاون ضد الشباب.

النصر يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة بنفس رصيد الهلال السعودي، فالأخير قاد مباراة الجولة الحالية والتي شهدت قمة كبيرة بين الهلال والاتحاد وانتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهدف مقابل هدف.

يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والفيحاء اليوم كورة لايف مباراة النصر والفيحاء الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

الفيحاء Vs النصر.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 7).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

المعلقين : بلال علام (السعودية الرياضية) + حماد العنزي (دوري بلس) .

موعد المباراة :

7:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:45 مساءاً بتوقيت مصر .

7:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:45 مساءاً بتوقيت العراق .

6:45 مساءاً بتوقيت السودان .

7:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:45 مساءاً بتوقيت تونس .

5:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:45 مساءاً بتوقيت قطر.

4:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلا شوت AL-NASSR بث مباشر مباراة النصر والفيحاء اليوم كورة لايف مباراة النصر والفيحاء الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

ولم يخسر النصر أي مباراة حتى الان، وهو الرقم الذي لم يحققه سوى الهلال، حيث أن الأخير له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في البطولة العربية (كأس زايد للأبطال)، وفي الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط جمعها من فوز وحيد.

تقام مباراة النصر ضد الفيحاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي، وتذاع عبر قناة KSA Sports HD، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس، وتعليق كل من حماد العنزي وبلال علام.