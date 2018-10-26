صناع مسلسل "عالم افتراضي" يبحثون عن مخرج جديد

يبحث حاليا صناع مسلسل "عالم افتراضى"، الذى يلعب بطولته الفنان أحمد السعدنى، عن مخرج جديد، وذلك بعد اعتذار المخرج الشاب باسم على، والذى كان قد اتفق بشكل رسمى على إخراج العمل الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه خارج السباق الرمضانى، من تأليف هانى سرحان.





وكان مؤلف العمل هانى سرحان قد انتهى من كتابة 25 حلقة من المسلسل، على أن ينتهى من كتابة باقى الحلقات خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل، وذلك لانشغاله بكتابة مسلسل النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان 2019.





"عالم افتراضى" من بطولة أحمد السعدنى، ولاء الشريف، وترجى الشركة حاليا إبرام باقى التعاقدات التى كان متفق عليها، وربما يتم التعديل عليها من قبيل المخرج الجديد، الذى سيتم التعاقد معه خلال افترة المقبلة.





يشار إلى أن المخرج باسم على كان كخرج الوحدة الثانية فى مسلسل "الرحلة"، بطولة باسل الخياط، وحنان مطاوع وريهام عبد الغفور وإسلام جمال ومى سليم ومحمد حجازى ونور محمود وآخرون، إخراج حسام على.