يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة النصر والفيحاء اليوم كورة online مباراة النصر (العالمي) والفيحاء لايف بث مباشر يلا شوت





قناة KSA Sports HD 2 تقوم بنقل مباراة الباطن والتعاون على الهواء مباشرة بدون تقطيع وبجودة عالية للغاية اليوم الجمعة الساعة 17:05 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 18:05 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 19:05 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية، 18:05 مساء بتوقيت الأردن، 18:05 مساء، 18:05 مساء بتوقيت فلسطين وسوريا



يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة النصر والفيحاء اليوم كورة online مباراة النصر (العالمي) والفيحاء لايف بث مباشر يلا شوت

يبحث فريق النصر السعودي، عن مواصلة تصدره لجدول بطولة الدوري السعودي، بعدما حصد 18 نقطة من 6 مباريات وحقق العلامة الكاملة، حيث يدخل العالمي هذا اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب في المركز الأول برصيد 18 نقطة، بعد ست مباريات له في الدوري، وسيدخل هذه المباراة على أمل خطف الثلاث نقاط ليستكمل سلسلة انتصاراته المتتالية، ليبقى على صداراة الدوري .

على الجانب الآخر يسعى الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين موقفه في المسابقة، حيث خسر أخر مبارياته أمام الوحدة، في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف، سيدخل هذه اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير أمام المتصدر، ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد 6 مباريات، فاز في واحدة وخسر خمس .

يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة النصر والفيحاء اليوم كورة online مباراة النصر (العالمي) والفيحاء لايف بث مباشر يلا شوت

موعد المباراة :

7:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:45 مساءاً بتوقيت مصر .

7:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:45 مساءاً بتوقيت العراق .

6:45 مساءاً بتوقيت السودان .

7:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:45 مساءاً بتوقيت تونس .

5:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:45 مساءاً بتوقيت قطر.

4:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .