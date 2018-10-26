لايف شاهد مباراة النصر والفيحاء اليوم (كول كورة) - مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر اليوم (coolkora) لايف النصر HD

يفتح ملعب الملك سلمان أبوابه لاستضافة مباراة بين النصر ضد الفيحاء في الجولة السابعة من الدروي السعودي للمحترفين 2018-2019، وذلك يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 ميلاديًا، الموافق 16 صفر 1440 هجريًا.

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في مباراة مثيرة يلتقي فريقي النصر والفيحاء في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدروي السعودي للمحترفين

مقدمة عن المباراة:

يبحث فريق النصر السعودي، عن مواصلة تصدره لجدول بطولة الدوري السعودي، بعدما حصد 18 نقطة من 6 مباريات وحقق العلامة الكاملة، حيث يدخل العالمي هذا اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب في المركز الأول برصيد 18 نقطة، بعد ست مباريات له في الدوري، وسيدخل هذه المباراة على أمل خطف الثلاث نقاط ليستكمل سلسلة انتصاراته المتتالية، ليبقى على صداراة الدوري .

على الجانب الآخر يسعى الفيحاء لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين موقفه في المسابقة، حيث خسر أخر مبارياته أمام الوحدة، في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف، سيدخل هذه اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير أمام المتصدر، ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد 6 مباريات، فاز في واحدة وخسر خمس .

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة النصر والفيحاء في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 2.

لايف شاهد مباراة النصر والفيحاء اليوم - كول كورة

التشكيل المتوقع:

سيدخل فريق النصر بتشكيل مكون من:براد جونز- حمد آل منصور - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنام

بيتروس - عوض خميس- نور الدين أمرابط - جوليانو - يحيى الشهري- عبد الرزاق حمد الله.

بينما سيخوض الفيحاء المباراة بتشكيل مكون من:كريستيان بونيلا- توفيق بوحيمد - نواف الصبحي - سامي الخيبري - عبد الله كنو- أليكساندروس تزيوليس - ضيف الله ضافي - عبد الكريم القحطاني- ماجد النجراني - عبد الله سالم - دانيلو أسبريلا