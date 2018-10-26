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خلل في خزان الوقود يدفع فورد لاستدعاء أكثر من مليون سيارة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:14 م
خلل في خزان الوقود يدفع فورد لاستدعاء أكثر من مليون سيارة
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استدعت شركة فورد الأميركية استدعاء حوالى 1.5 مليون سيارة، لمعالجة خلل في أنظمة خزان الوقود يمكن أن يؤدي إلى أعطال أو حوادث محتملة.

وذكرت الشركة في بيان، أن عملية الاسترداد ستشمل سيارات "فورد فوكوس"، المنتجة منذ العام 2012 وحتى العام 2018 بمحركات سعة 2.0 لتر لمعالجة مشاكل في الصمامات، قد تؤدي إلى تشوه في خزان الوقود، وقراءات غير دقيقة لمستوى الوقود.

يشمل الاسترداد نحو 1.3 مليون سيارة في الولايات المتحدة وأضافت: "قد يؤدي ذلك إلى توقف أثناء القيادة أو عدم القدرة على إعادة تشغيل السيارة، الأمر الذي قد يزيد من خطر وقوع حوادث". ويشمل الاسترداد نحو 1.3 مليون سيارة في الولايات المتحدة و 136.300 سيارة في كندا و44.500 سيارة في المكسيك.

وذكرت فورد، أنها لم تتلق تقارير عن حدوث أي إصابات أو حوادث بسبب المشكلة.

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