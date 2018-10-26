"مدبولى": ملتزمون بالتوسع فى برنامج الاسكان الاجتماعى لتلبية إحتياجات محدودى الدخل





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولي بشأن التمويل الإضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي والبالغ 500 مليون دولار أمريكي، وذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ولويك شاكوير، رئيس بعثة البنك الدولي، ولورين جون، رئيس قطاع التمويل، وجين مايكل، أخصائي شئون قطاع التمويل، وفرانسوا دي ريكولفيس، استشاري بالبنك الدولي.





وأشاد رئيس بعثة البنك الدولي بالنجاح والتقدم الملموس الذي أحرزه الصندوق لتحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي، وما تحقق من تقدم كبير فيما يتعلق بحجم الدعم النقدى المنصرف للمواطنين للحصول على وحدات من البرنامج، حيث تجاوز حجم الدعم المنصرف الممنوح 3,126 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل العقارى 17,5 مليار جنيه.





كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي بشروط تتناسب مع منخفضي الدخل، والمراجعة المستمرة للشروط بما يتلاءم مع أي تغيرات اقتصادية والطلب الفعلي.





ونوهت مي عبد الحميد إلى انه يتم حاليا إعداد دراسة متكاملة عن الطلب على الإسكان في مصر، بالتعاون مع الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، وبالمعاونة الفنية من البنك الدولي، وشدد الدكتور مدبولي على ضرورة الانتهاء من تلك الدراسة في اقرب وقت.





وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات المختلفة لاستمرار تقديم فائدة مدعومة للمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك مشتري وحدات الإسكان المتوسط، وإمكانية توفير دعم الفائدة للشرائح المستهدفة من خلال الصندوق، وفقا للاقتراح الذي تم مناقشته مع المطورين العقاريين سابقاً.





وأكد مصطفى مدبولى أن التمويل الإضافى المطلوب من البنك سيتم إستخدامه فى دعم المستفيدين من برنامج الاسكان الاجتماعى، حيث يبلغ عدد الوحدات المنفذة والتى يتم الإنتهاء منها ما يقترب من 600 ألف وحدة، وسيتطلب ذلك توفير تمويل لدعم كافة المستفيدين من المشروع، خاصة مع زيادة قيمة الدعم النقدى الذى سيتم منحه للمواطنين وسيصل الى 40 ألف جنيه كحد أقصى، بدلا من 25 ألف جنيه، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالتوسع فى برنامج الاسكان الاجتماعى لتلبية إحتياجات منخفضى الدخل، كما أبدى ترحيبه بمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأكد أنه جار دراسة بعض المبادرات في هذا الشأن.











