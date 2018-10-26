التفاصيل الكاملة لسيول الأردن..وإعلان حالة الطوارىء

ليلة حزينة عاشتها المملكة الأردنية، بعد أودت السيول بحياة 18 شخصا بينهم أطفال وسقوط عشرات الجرحى والمقفودين فى حادث أليم بعد انحراف حافلة مدرسية على أحد الطرق بمنطقة البحر الميت بالأردن.

سقوط أمطار غزيرة

شهدت الأردن، تساقط أمطار غزيرة، مما أدى إلى تشكل السيول في مناطق عدة، وأعلنت السلطات الأردنية، حالة الطوارئ فى العاصمة الأردنية، بسبب المنخفض الجوى والسيول، حيث توجه الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردنى إلى مكان الحادث لمتابعة عمليات الانقاذ .

انجراف حافلة مدرسية بسبب السيول

ارتفع عدد ضحايا كارثة السيول الجارفة، التي ضربت منطقة البحر الميت غربي الأردن إلى 18 شخصا معظمهم من الأطفال، فيما ضربت لبنان، موجة أمطار وتساقط كتل ثلجية على مناطق متفرقة من البلاد.

وجرفت السيول، حافلة مدرسية في منطقة الأوزاع قرب البحر الميت غربي الأردن، ما أسفر عن وفاة 18 شخصا معظمهم من الأطفال، وتم إنقاذ 18 آخرين من أصل 44 كانوا على متن الحافلة التي أقلت 37 طالبا و7 مرافقين.

وأوضح مصدر في الدفاع المدني الأردني، أن "غالبية القتلى والمصابين هم تلامذة مدرسة خاصة كانوا على متن حافلة مدرسية في رحلة، وجرفتهم السيول، إضافة إلى متنزهين في المنطقة، وأن "الطلاب كانوا في رحلة مدرسية، ويبدو أن انهيارا في الطريق نتيجة السيول أدى إلى جرف الحافلة".

يشار إلى أن منطقة البحر الميت، أكثر بقعة انخفاضا على وجه الكرة الأرضية، ونتيجة للأمطار تتشكل السيول أحيانا، وتفيض المياه القادمة من الجبال في الوديان القريبة، التي تصب في البحر الميت.

تلقى الأردن العزاء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفياً، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى ،معربا عن خالص تعازيه للملك ولحكومة وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول منطقة البحر الميت، مؤكدا علي تقديم مصر كل العون المطلوب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الاْردن الشقيق لتجاوز تلك المحنة.

وأعربت وزارة الخارجية، عن خالص التعازى للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى ضحايا السيول، التى ضربت منطقة البحر الميت، مما أسفر عن وفاة 18 مواطن بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر، فضلاً عن عدد من المفقودين، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الأردن الشقيق فى تلك المحنة، وأكد البيان على مواصلة مصر متابعة الموقف واستمرار الاتصالات مع الأشقاء فى الأردن.

ونعى الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث الحافلة المدرسية التى جرفتها السيول، بمنطقة البحر الميت بالأردن، ما أسفر عن وفاة وفقدان العديد من الأطفال.

وتلقت الأردن، العزاء فى الضحايا من رؤساء وملوك الدول العربية ومؤسساتها المختلفة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما توجه الأزهر الشريف بالعزاء إلى المملكة الأردنية فى ضحاياها، كذلك كل من السعودية والإمارات والكويت، حيث وجه رؤساء وملوك الدول العزاء للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، كذلك وجه عدد من الفنانين المصريين والعرب العزاء فى ضحايا السيول.