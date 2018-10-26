خطيب الجامع الأزهر يشيد بندوة "الإسلام والغرب": خطوة مهمة في طريق الحوار

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر، ودار موضوعها حول "الإسلام دين السلام لكل العالم".





وأكد خطيب الأزهر أن الإسلام ما كان يوما دين إرهاب ولا تعصب وإنما دين سلام وحوار ودعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيدًا بندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل" التي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء الماضي.





وأوضح "الهواري" أن الأزهر يسعى لتعزيز السلام العالمي من خلال دعم قيم التعايش السلمي وإشاعة التراحم بين الناس ونبذ العنف والتطرف بكل صوره ومظاهره، ونشر ثقافة الحوار الهادف بين أتباع الأديان.





وأضاف خطيب الجامع الأزهر أن الإسلام ورسوله الكريم تعرضا لهجوم عنيف من قبل خصوم الإسلام وأعدائه، وأن هذا الهجوم كان كفيلا بأن يقضي على أي دين لولا حفظ الله للإسلام ما دامت السماوات والأرض، داعيا المسلمين إلى أن يكونوا حماة للدين، وأن يحافظوا على قصعتهم من تداعي الأمم.



