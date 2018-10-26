أسرة عمر الشيخ تستقبل العزاء في "حسن الشربتلي" بالتجمع الخامس

أعلنت أسرة المخرج عمر الشيخ، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، عن موعد العزاء، والمكان الذي من المقرر أن يستقبلوا فيه المعزين.





وكتب المقربون من عمر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أنه من المقرر إقامة العزاء غدًا السبت، في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس.





عمر الشيخ مخرج شاب، شارك كمساعد مخرج في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، أخرج عام 2012 مسلسل "كاريوكا" بطولة الفنانة وفاء عامر، عن قصة حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، كما أخرج مسلسل "المرافعة" بطولة الفنان باسم ياخور والفنان تامر عبدالمنعم، وكان يستعد لتقديم مسلسل جديد بعنوان "هجرة الصعايدة".