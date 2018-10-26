وزير الآثار وسفراء 30 دولة أجنبية يزورون الوادي الجديد (صور)

توجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، و٣٠ سفيرًا ومستشارًا ثقافيًا ومديرين للمعاهد الأثرية، من ١٧ دولة أجنبية في مصر، من أصدقاء وزارة الآثار، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة الوادي الجديد لتفقد وزيارة بعض المواقع الأثرية في واحة الداخلة والتي نظمتها المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة.





وعلى أنغام موسيقى الفلكلور الشعبي لواحة الخارجة، استقبل اللواء محمد سلمان الزملوط، الدكتور خالد العناني، وضيوف وزارة الآثار، بالترحاب وحسن الضيافة، حيث حضر الجولة سفراء دول المجر، وأرمينيا، وسنغافورة، وأسبانيا، والبرازيل، وبلجيكا، واليونان، والبرتغال، وفنلندا، وطاجكستان، والنمسا، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وأوكرنيا، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومديري معهدي الآثار الإيطالي، والنمساوى وأسرهم، وبعض أعضاء مجلس النواب والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي.





وبدأت الجولة بزيارة معبد هيبس حيث قام عشماوي بشرح المعبد من الناحية التاريخية والهندسية، ثم معرض اللوحات الفنية التي توضح الحياة اليومية في الواحات، ثم معرض للمشغولات اليدوية البيئية للمحافظة حيث استمتع الضيوف بمنتجات واحة الخارجة، واشتروا العديد من المنتجات منها الحلي والبلح المجفف والمفارش والجوارب وغيرها من المشغولات البيئية.



