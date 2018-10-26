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"إعلام الأزهر" تنظم ورشة تدريبية للطلاب على استخدام مهارات الإنترنت

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:57 م
إعلام الأزهر تنظم ورشة تدريبية للطلاب على استخدام مهارات الإنترنت
جامعة الأزهر - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
نظمت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، ورشة عمل مجانية بالتعاون مع شركة Tdns لتدريب طلاب الفرقة الأولى على مهارات الكمبيوتر والإنترنت وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل الإعلامي.

وقال محمود الصاوي، وكيل الكلية، إن الورشة تم تنظيمها بمركز صالح كامل بالجامعة، حيث تأتي في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الكلية لملف التدريب، وإدراكاً لأهميته ودوره المحوري والأساس في تكوين وإعداد طلاب الإعلام.

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