الأزهر يستنكر ترويج شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

استنكر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، إصرار البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ترديد شائعة وفاة فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.





ولفت المركز، إلى أن الدكتور احمد عمر هاشم بصحة جيدة، ويمارس عمله بهيئة كبار العلماء، وشارك بفاعلية في ندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل".





وأهاب المركز، برواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وتجنب تناقل الشائعات، خاصة تلك التي تصيب الأسر بالذعر والحزن.



