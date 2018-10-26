ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأزهر يستنكر ترويج شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:55 م
الأزهر يستنكر ترويج شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم - أرشيفية
طباعة
محمود الجلاد
 
استنكر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، إصرار البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ترديد شائعة وفاة فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.

ولفت المركز، إلى أن الدكتور احمد عمر هاشم بصحة جيدة، ويمارس عمله بهيئة كبار العلماء، وشارك بفاعلية في ندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل".

وأهاب المركز، برواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وتجنب تناقل الشائعات، خاصة تلك التي تصيب الأسر بالذعر والحزن.

المزيد عن: شائعات الازهر الأزهر الشريف أحمد عمر هاشم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 3:40:21 PM