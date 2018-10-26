تعليق ناري من "ميدو" مشاركة الأهلي في السوبر المصري السعودي

علق أحمد حسام ميدو، مدرب وادي دجلة السابق، على قرار مشاركة الأهلي في كأس السوبر المصري بالسعودي لأبطال الكؤوس، والمقرر لها في القاهرة.





وكتب "ميدو" عبر حسابه بموقع "تويتر": "يجب أن يحارب مسؤولو الزمالك على مشاركة الفريق في سوبر أبطال الكؤوس المصري السعودي".





واضاف: "الأهلي اعتذر عن مباراة الهلال بسبب ازدحام جدول مبارياته، فما ذنب الزمالك في استبعاده من المباراة التي يجب أن يلعبها رسميًا كبطلا لكأس مصر".