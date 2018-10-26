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استبعاد مؤمن زكريا وناصر و6 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوصل الإماراتي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:45 م
استبعاد مؤمن زكريا وناصر و6 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوصل الإماراتي
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علي نبوي
 
استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي 8 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد الدولية للأبطال.

قائمة المستبعدين أمام الوصل الإماراتي

وضمت قائمة المستبعدين كل من "مؤمن زكريا وأكرم توفيق وناصر ماهر وباسم علي  وأحمد حمدي لأسباب فنية وعلي معلول ومحمد نجيب وإسلام محارب للإصابة ".
 

قائمة الأهلي لمباراة الوصل الإماراتي

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني وأيمن أشرف وصبري رحيل وسعد سمير وساليف كوليبالي وأحمد علاء

خط الوسط: هشام محمد وأحمد حمودي وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السولية وميدو جابر وأحمد الشيخ ومحمد شريف 

خط الهجوم: صلاح محسن ووليد أزارو ومروان محسن
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