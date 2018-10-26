تشييع جثمان المخرج عمر الشيخ بحضور وفاء عامر ودنيا عبد العزيز (صور)

شيع منذ قليل جثمان المخرج الشاب عمر الشيخ من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، حيث اقتصر الحضور الفنى علي كل من النجمة وفاء عامر و دنيا عبد العزيز، وشهدت الجنازة انهيار زوجته.





وتوفي المخرج عمر الشيخ اليوم عن عمر ناهز الـ41 عامًا بعد صراع مع المرض.





عمر الشيخ مخرج من مواليد عام 1977، بدأ حياته الفنية كمخرج مساعد في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل (فيلم ثقافي) عام 2000 و(محامي خلع) عام 2002، ثم أخرج للمسرح عدة مسرحيات مثل (سعدون المجنون) و(أرواح مشروخة)، ثم اتجه إلى التليفزيون وأخرج مسلسلات مثل (كاريوكا) و(المرافعة).