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سينما زاوية تعرض الفيلم الياباني Shoplifters

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:32 م
سينما زاوية تعرض الفيلم الياباني Shoplifters
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الفجر الفنى
 
يعرض الفيلم اليابانى Shoplifters الفائز بجائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان 2018 فى سينما زاوية مترجما للعربية، ويستمر عرضه حتى 30 أكتوبر المقبل.

يدور الفيلم حول تمسك زوجين يابانيين بوظائف بدوام جزئى، وبالتالى فإن مرتباتهما غير كافية، ما يضطرهما إلى السرقة ليتمكنا من تغطية نفقاتها.

فيلم Shoplifters من بطولة كيرين كيكى، ليلى فرانكى، ساكورا أندو، يوكو موريجوتشى، مايو ماتسوكا، مويمى كاتاياما، أكيرا إموتو، يوكى يامادا، جيو كيرين ميو ساساكى، الفيلم من إخراج وتأليف هيروكازو كوريدا.
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