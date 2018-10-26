جلسات عمل تجمع دنيا سمير غانم والمخرج أحمد الجندي

أكد المخرج أحمد الجندى، أنه يعقد جلسات عمال خلال الأيام المقبلة مع النجمة دنيا سمير غانم للاستقرار على التفاصيل النهائية لفيلمهم الجديد، مشيرًا إلى أن هناك فكرة رئيسية استقروا عليها ولكن هناك خطوط عريضه يتفقون عليها خلال جلساتهم، لافتًا إلى أنهم يبحثون عن اسم غريب وجديد للاستقرار عليه مع المؤلف مصطفى صقر.





وكانت آخر أعمال دنيا السينمائية فيلم "لف ودوران"، الذى عرض فى عام 2016 للنجم أحمد حلمى وحققا نجاحًا سويًا وقت عرض الفيلم، وشارك فى بطولته كل من الفنانة صابرين وميمى جمال وبيومى فؤاد وأنعام سالوسة إخراج خالد مرعى وتأليف منة فوزى.





ومن ناحية أخرى، أكد الجندى أنه يتولى بإخراج مسلسل أحمد فهمى الجديد الذى يعرض فى السباق الرمضانى المقبل، وحتى الآن لم يستقروا على اسم نهائى للعمل كما أن هناك جلسات عمل تتم بينه وبين الجهة المنتجة للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.