ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جلسات عمل تجمع دنيا سمير غانم والمخرج أحمد الجندي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:18 م
جلسات عمل تجمع دنيا سمير غانم والمخرج أحمد الجندي
طباعة
الفجر الفنى
 
أكد المخرج أحمد الجندى، أنه يعقد جلسات عمال خلال الأيام المقبلة مع النجمة دنيا سمير غانم للاستقرار على التفاصيل النهائية لفيلمهم الجديد، مشيرًا إلى أن هناك فكرة رئيسية استقروا عليها ولكن هناك خطوط عريضه يتفقون عليها خلال جلساتهم، لافتًا إلى أنهم يبحثون عن اسم غريب وجديد للاستقرار عليه مع المؤلف مصطفى صقر.

وكانت آخر أعمال دنيا السينمائية فيلم "لف ودوران"، الذى عرض فى عام 2016 للنجم أحمد حلمى وحققا نجاحًا سويًا وقت عرض الفيلم، وشارك فى بطولته كل من الفنانة صابرين وميمى جمال وبيومى فؤاد وأنعام سالوسة إخراج خالد مرعى وتأليف منة فوزى.

ومن ناحية أخرى، أكد الجندى أنه يتولى بإخراج مسلسل أحمد فهمى الجديد الذى يعرض فى السباق الرمضانى المقبل، وحتى الآن لم يستقروا على اسم نهائى للعمل كما أن هناك جلسات عمل تتم بينه وبين الجهة المنتجة للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 1:50:13 PM