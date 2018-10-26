"دجيكو" يتفوق على محمد صلاح ويحصد جائزة الأفضل بدوري الأبطال

توج البوسني إيدين دجيكو لاعب روما الإيطالي، بجائزة الأفضل في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حسبنما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"





وفاز فريق روما على نظيره سيسكا موسكو بثلاثية، سجل النجم البوسني هدفين وساهم في صناعة هدف.





وتفوق دجيكو مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والإسباني دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند الألماني.





وكان صلاح سجل هدفان في فوزالريدز على النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة، أماسيلفا أحرز هدفًا في فوز السيتي على شاختار دونيستك،وصنع حكيمي ثلاث أهداف في فوز بوروسيا دورتموند على أتلتيكو مدريد.