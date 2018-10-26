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صدى- السعودية| "الجوازات" تطالب المقيمين بالمملكة بضرورة تسجيل "البصمة"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:29 م
صدى- السعودية| الجوازات تطالب المقيمين بالمملكة بضرورة تسجيل البصمة
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الفجر السعودي
 
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طالبت المديرية العامة للجوازات، المقيمين والوافدين بالمملكة بضرورة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة".

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن تسجيل البصمة يساعد المقيم في الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية.

وتؤكد تلك الدعوة، حرص الجوازات على توعية المقيمين بخصوص الخدمات التي تقدمها لهم، من أجل التسهيل عليهم.

المصدر:- صحيفة صدى
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