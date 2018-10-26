صدى- السعودية| "الجوازات" تطالب المقيمين بالمملكة بضرورة تسجيل "البصمة"

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طالبت المديرية العامة للجوازات، المقيمين والوافدين بالمملكة بضرورة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة".



وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن تسجيل البصمة يساعد المقيم في الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية.



وتؤكد تلك الدعوة، حرص الجوازات على توعية المقيمين بخصوص الخدمات التي تقدمها لهم، من أجل التسهيل عليهم.



المصدر:- صحيفة صدى

