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أحمد السقا يقدم التعازي لشعب الأردن بعد كارثة السيول

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:17 م
أحمد السقا يقدم التعازي لشعب الأردن بعد كارثة السيول
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الفجر الفنى
 
حرص الفنان أحمد السقا، على تقديم التعازي لشعب الأردن، لمواساتهم بعد كارثة السيول التي أودت بحياة حوالي 18 شخصًا، معظمهم من الأطفال الذين جرفتهم السيول إلى البحر الميت.

وكتب السقا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" تعليقًا على الحادث "خالص التعازي لشعب الأردن الحبيب، اللهم آنس خوف المفقودين وردهم الى أهلهم سالمين، وارحم الأموات منهم وانثر على قلوب أهلهم بردًا وصبرًا وسلامًا، رحمتك ولطفك يا كريم يا رب".

وكانت منطقة بجوار البحر الميت في دولة الأردن، تعرضت لسيول جارفة، تسببت في وقوع حالات وفاة وإصابات لعدد من المواطنين، إلى جانب فقدان عدد آخر، مازال البحث مستمر عنهم.
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