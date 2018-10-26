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20 لاعبا في قائمة الوصل الإماراتي لمواجهة الأهلي بالبطولة العربية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:21 م
20 لاعبا في قائمة الوصل الإماراتي لمواجهة الأهلي بالبطولة العربية
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الفجر الرياضي
 
أعلن فريق الوصل الإماراتى القائمة الرسمية لمواجهة الأهلي مساء الأحد ، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.


وتضم قائمة الوصل 20 لاعبًا:

يوسف الزعابى، وحميد عبد الله، وسلطان المنذرى، وعبد الرحمن على، ووحيد إسماعيل، وعبد الله جاسم، وسالم العزيزى، وعبد الله خميس، وأحمد عيسى، وعلى سالمين، وحميد عباس، وخليل خميس، ومحمد سرور، وخميس إسماعيل، ويوسف أحمد، وعلى صالح، واوه بان سوك، وفابيو دى ليما، وكايو كانيدو، وفينيسيوس دى ليما.


ويترأس البعثة عبيد سلطان الشامسى، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الوصل الرياضى، وحميد يوس، عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ومشرف الفريق الأول.

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