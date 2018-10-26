محمد يوسف: إسلام محارب يغيب عن مباراة الوصل الإماراتي

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إسلام محارب لاعب الفريق لن يلحق بمباراة الوصل الإماراتي المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب دور الـ16 من منافسات بطولة زايد للأندية الأبطال.









وأضاف: محارب يعانى من إجهاد في العضلة الضامة والجهاز الفني فضل إراحته وتجهيزه بشكل جيد استعدادًا لمواجهتي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وكان محارب قد تعرض للإصابة بإجهاد خفيفة في العضلة الضامة بقدمه اليسرى في مباراة وفاق سطيف الجزائري الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضى في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



