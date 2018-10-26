الأهلي في ورطة قبل مواجهة الوصل الإماراتي

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الاتحاد العربي لكرة القدم تجاهل الخطاب الذي سبق أن أرسله النادي خلال الساعات الماضية بشأن تحديد موقف تدريب الأهلي على ملعب برج العرب غدًا السبت.









وكان الأهلي قد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد العربي يستفسر خلاله عن موقف تدريب الأهلي على ملعب برج العرب غدًا السبت، حيث أنه وفقا للوائح فإن الأهلي والوصل يخوضان تدريبهما الأخير ليلة المباراة على الملعب الذي سيقام عليه اللقاء وهو برج العرب لكن في اليوم نفسه تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الملعب ذاته.









وأضاف يوسف: لم يتحدد بعد موقفنا بشأن ملعب التدريب الأخير في برج العرب، وننتظر رد الاتحاد العربي الذي لم يخاطبنا حتى الآن لحسم هذا الأمر.









الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال بعد غد الأحد على استاد برج العرب.



