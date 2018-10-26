سبق- السعودية| "الماجد": أمطار موسمية الأسبوع المقبل غير مسبوقة منذ 20 عامًا

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قال المتابع لأحوال الطقس في الأفلاج، صالح بن راشد الماجد، إن الأمطار الذي ستشهدها المناطق، الوسطى والشرقية والغربية والمرتفعات الجنوبية، وتبدأ من يوم غد السبت، هي أمطار موسمية لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 20 عامًا.



وأوضح "الماجد" أن المناطق، "الوسطى والشرقية والغربية والمرتفعات الجنوبية "اعتبارًا من، السبت المقبل، تشهد أمطارًا موسمية، تذكّرنا بأمطار عام ١٤١٨هجري، في كثافتها واستمرار هطولها لأيامٍ عدة.



وأضاف: ذروة هذه الأمطار ستكون منتصف الأسبوع المقبل، والمناطق الأكثر هطولًا هي "عوالي نجد ومنطقة الرياض والمحافظات الجنوبية"، مع انخفاض في درجة الحرارة.



وأردف: يجب الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والبقاء في المنازل والحد من التنقل، خاصة أثناء هطول الأمطار.



المصدر:- صحيفة سبق

