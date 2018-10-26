"السيسي"× أسبوع.. استقبال كبرى الشركات الأمريكية.. ومباحثات مع نظيره السوداني

شهد الأسبوع المنصرم، نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، استهله بتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التنزانى جون ماجوفولى، الذي وجه الدعوة للرئيس لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد التنزاني "ستيجلر جورج"، فضلًا عن مباحثاته مع الرئيس السوداني عمر البشير.

الأحد.. اتصال هاتفي من الرئيس التنزاني

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسبوعه المنصرم، بتلقي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنزانى جون ماجوفولى، الذى وجه الدعوة للرئيس لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد التنزاني "ستيجلر جورج"، الذي ستقوم بتصميمه وتشييده شركة المقاولون العرب المصرية.

وأكد الرئيس السيسى، على أن بناء السد سيتم بشكل تفتخر به مصر وتنزانيا والقارة الأفريقية، وسيمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الأشقاء الأفارقة

الإثنين.. استقبال وزير الخارجية اللبناني

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير لبنان بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية لبنان سلّم الرئيس رسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون، تضمنت دعوة للرئيس للمشاركة فى القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها ببيروت فى يناير المقبل.

الثلاثاء.. استقبال كبرى الشركات الأمريكية

كما استقبل الرئيس، وفدًا من ممثلي أكثر من 40 من كبرى الشركات الأمريكية، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى والغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين مؤكدًا حرص مصر على تشجيع الاستثمارات الأمريكية، وتذليل أى عقبات قد تواجهها، ومشيرًا إلى العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والممتدة على مدار عقود، والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، وهو ما ساهم في أن تأتى مصر في المرتبة الأولى في أفريقيا والثانية في الشرق الأوسط فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأمريكية لهاتين المنطقتين.

واستضاف قصر الاتحادية، القمة مصرية - بلغارية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بلغاريا "بويكو بوريسوف".

وتم خلال المباحثات مناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ومختلف القضايا في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال "السيسي"، إن المباحثات مع بويكو بوريسوف "رئيس وزراء بلغاريا " تمت بروح ودية للغاية عكست حجم التعاون المشترك بين البلدين، حيث تم الاتفاق على التعاون في كافة المجالات علي رأسها التعليم والصحة والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا.

الأربعاء.. بيان الرماية الصاروخية "حماة السماء"

وشهد "السيسي" والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بيان الرماية الصاروخية "حماة السماء" لوحدات من قوات الدفاع الجوي، والذى ياتى في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ويتزامن مع الاحتفال بالذكري الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

الخميس.. مباحثات السيسي في السودان

انطلقت الاحتفالية الفنية الخاصة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس السيسي.

وبعدها، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السودان لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التي تعقد فى دورتها الثانية.

وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال، إن الرئيس السوداني عمر البشير كان على رأس مستقبلي الرئيس لدى وصوله مطار الخرطوم، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وعقب ذلك توجه الرئيس بصحبة الرئيس البشير إلى القصر الجمهورى السودانى، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

وأقام الرئيس السوداني عمر البشير مأدبة غداء للسيسي والوفد الوزاري المرافق بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك عقب ختام اعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

ثم غادر الرئيس، السودان، متوجهًا إلى القاهرة، بعد زيارة قصيرة استمرت لعدة ساعات، لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التي تعقد في دورتها الثانية.