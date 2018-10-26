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كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمباراة الوصل الإماراتي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:07 م
كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمباراة الوصل الإماراتي
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الفجر الرياضي
 
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها بعد غدًا الأحد في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.


وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي وأحمد علاء وساليف كوليبالي وسعد سمير، وأيمن أشرف وصبري رحيل ومحمد هاني، وكريم نيدفيد وهشام محمد وحسام عاشور وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد شريف وأحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر وصلاح محسن، ومروان محسن ووليد أزارو.


ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا السبت ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة بطل الإمارات علمًا بأن الأهلي تأهل لهذا الدور عقب تخطى عقبة النجمة اللبناني في دور الـ32 من البطولة.

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