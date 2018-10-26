سبق- السعودية| "حماية المستهلك" تعقد لقاءً توعويًا بالأحساء الأر بعاء المقبل

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.



أعلنت جمعية حماية المستهلك، بالتعاون مع مشروع "أرض الحضارات" بجبل قارة بمدينة الأحساء، يوم الأربعاء المقبل، عن عقد لقاءً توعويًا بعنوان "لصوص المال"، في إطار العمل على رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 % إلى 10 %.



يأتي ذلك ضمن حملة للتوعية المالية والتخطيط المالي، بدأتها الجمعية مطلع شهر أكتوبر الحالي في مدينة جدة، وكذلك يوم الإثنين المقبل في مدينة الرياض.



ويعد اللقاء إحدى حلقات برنامج الجمعية لبناء قدرات المستهلك "متمكن"، الهادف لتعزيز المعلومات والمعارف والممارسات لحماية المستهلك، وسيكون ضيف اللقاء د. كمال العبد العال.



يهدف اللقاء إلى التعريف بمهارات التخطيط المالي، وكيفية إدارة الميزانية الشخصية، وتحديد الرغبات والاحتياجات، وإيضاح العادات الخاطئة في الصرف والاستهلاك والتعرف على لصوص المال.



تأتي هذه المبادرة من الجمعية إيمانًا بدورها تجاه المجتمع، وانطلاقًا من اختصاصاتها في حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي.



وسيُعقد اللقاء، يوم الأربعاء، القادم بتاريخ 22 صفر 1440هـ الموافق 31 أكتوبر 2018 م في الساعة السابعة مساءً، وذلك بقاعة الجرهاء بمشروع أرض الحضارات بجبل قارة بمدينة الأحساء، والحضور متاح للرجال والنساء، علمًا بأنه يوجد شهادات للحضور.



المصدر:- صحيفة سبق

