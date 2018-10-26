الأهلى يحكم.. إدارة التعاقدات تحصل على توقيع نجوم سوبر

فى ظل الأزمات والحروب الكثيرة التى دخل فيها مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، طوال الفترة الأخيرة، بعد انسحاب شركة صلة وسبورتا السعوديتين من رعاية النادى ثم العودة ثم فسخ التعاقد نهائيًا من جديد، جعل الكثير يتوقع أن هذه الأزمات بالطبع سيكون لها تأثير سلبى على النادى خلال فترة طويلة، ولكن سريعًا ما خرجت إدارة الأهلى من هذا الموقف بكل هدوء وبدون الدخول فى أى مهاترات من شأنها تعطيل مسيرة النادى، وبالفعل خرج النادى بنجاح فى الاختبار الأول باعتماد الجمعية العمومية غير العادية للنادى لائحة لنظام الأساسى للقلعة الحمراء، بالإضافة إلى التعاقد سريعًا مع شركة إمبرو للملابس، بالإضافة إلى رعاية النادى من جانب شركة برزنتيشن.





ومع كل ذلك جاء تعاقد الأهلى مع الشركة الإنجليزية للملابس مقابل حصول الأهلى على 250 الف دولار فى الموسم، بالإضافة إلى أن التعاقد مع برزنتيشن على رعاية النادى لمدة 4 سنوات جاء مقابل 520 مليون جنيه، وهى القيمة التى تزيد عن قيمة تعاقد صلة مع الفريق لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه فقط.





كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن إدارة التعاقدات حصلت فى الفترة الأخيرة على توقيع محمود متولى لاعب وسط ومدافع الإسماعيلى، بالإضافة إلى توقيع حمدى فتحى لاعب إنبى، ومحمد محمود لاعب وادى دجلة، وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ومحمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى المعار للوحدة السعودى، وفى انتظار إنهاء هذه الصفقات مع أندية هؤلاء اللاعبين فقط سواء فى انتقالات يناير المقبل أو فى بداية الموسم الجديد.





ويلعب الأهلى فى هذه المرحلة على رغبة اللاعبين بعد إقناعهم، وذلك لعدم دفع مبالغ كبيرة لأنديتهم خاصة أن جميع اللاعبين الذى تم ذكرهم، أكدوا لمسئولى الأهلى على التحدث مع أنديتهم على أن رغبتهم الأولى الانتقال للمارد الأحمر، وهو ما يعزز موقف إدارة التعاقدات فى الأهلى خلال الفترة المقبلة من حيث العمل مع المعطيات الجديدة لسوق انتقالات اللاعبين فى مصر.



