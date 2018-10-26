مطالبات بمقاطعة مسلسل تركي بدعوى الإساءة للسعوديين

اثار مشهد من مسلسل تركي يحمل عنوان "​قطاع الطرق لن يحكموا العالم​" جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس، خصوصا المواطنون السعوديون منهم.





ويظهر هذا المشهد قتل الموساد الاسرائيلي لرئيس الاستخبارات التركي، ويدور حوار بين المحققين الاتراك حول الجريمة، ويتيتن ان القتلة لم يتركوا اثراً وقد عطّلوا جميع كاميرات المراقبة، فيسأل احدهم: "هل السعوديون من فعلها؟".





كان هذا السؤال في المشهد التمثيلي كفيل باثارة ضجة كبيرة في ​السعودية​، فقد اعتبر المتابعون بأنه تلميحا لمقتل الصحافي جمال خاشقجي، وطالبوا بمقاطعته، ومن بينهم الفنانة السعودية المعتزلة ​سارة الغامدي​ التي استنكرت ذلك ايضا عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.