لليوم الثاني.. غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في بيان إعلامي، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.



ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، الجهات المعنية بالتنسيق لتوخي الحذر والإلتزام بقواعد وشروط السلامة وذلك لدخول وخروج الشاحنات والبضائع بشكل آمن، وكذلك الحفاظ علي الأرواح والممتلكات.

يستمر اليوم الثاني على التوالي غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حرصا على سلامة السفن واللانشات.