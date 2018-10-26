برلماني عن نظام الرؤية في القانون: يشبه "جبلاية القرود"

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه نظم نحو 25 حوارا مجتمعي عن مشروع قانونه في غالبية المحافظات.



وأضاف في لقاء له على قناة دريم، برنامج صباح دريم، حلقة نهاية الأسبوع، أن هناك شقين للقانون أحدهما إجرائي والآخر موضوعي.



وأشار: "في الشق الإجرائي استمعت فيه للمحامين لأنهم الأكثر دراية بذلك ومتابعين لتفاصيل القضايا والتحايلات، وفي الشق الموضوعي، استمعت فيها لمتخصصين، في مواد سن الحضانة والرؤية وترتيب الحضانة، ومنهم الرأي النفسي والديني».



ولفت أن القانون الحالي، لا يوجد به نص ينظم الاستضافة، ومصر هي الدولة الوحيدة التي لا تطبق الاستضافة، وتتمسك بنظام الرؤية 3 ساعات كل يوم جمعة، واصفا ذلك بنظام جبلاية القرود.



وأكد أن هذا النظام لا يستقيم مع الصحة النفسية للطفل، ولا صلة الرحم بالنسبة للعائلة، وذلك يتضرر منه الطفل، والأب والأم، لأن بعض الحالات تكون فيها الأم طرف غير حاضن.

