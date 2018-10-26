كاسونجو فى حوار خاص لـ"الفجر": غضب جماهير الزمالك منى حق لهم وأعدهم بالأفضل.. وأزارو أفضل محترف فى مصر





واحد من أبرز الأفارقة بمصر حيث لمع نجمه بعد ظهوره بمستوى مميز مع الاتحاد السكندرى قبل أن ينتقل للزمالك قطب الكرة المصرية ويعانى من تذبذب واضح فى أدائه وهو مايكشف أسبابه الكونغولى «كابونجو كاسونجو» فى حوار خاص لـ «الفجر».





■ ما أسباب تراجع مستواك بشكل لافت مع الزمالك الفترة الأخيرة؟





- لا يوجد لاعب كرة فى العالم يسير بمستوى ثابت وأنا أجتهد ولكن مايحدث سوء توفيق ونصيب فأنا أتدرب بجدية ولا أقصر وأفعل كل مايُطلب منى.





■ فى رأيك .. ما يُميز فترتك مع الاتحاد السكندرى مقارنة بالزمالك؟





- سُلطت عليَ الأضواء بالاتحاد السكندرى فهو فريق كبير بالتأكيد ولكن الزمالك ملئ بالنجوم وليس فريق النجم الأوحد وكل فريق له أسلوب لعب خاص به يصب فى المصلحة العامة وليس مصلحة اللاعب الشخصية.





■ كيف تتقبل حملة الانتقادات التى تتعرض لها من جماهير الزمالك الفترة الأخيرة؟





- جمهور الزمالك يسعى لمصلحة الفريق فقط وهو هدف مشترك بينهم وبينى لذلك لا أغضب من انتقاداتهم لى لأنهم يريدون المكسب باستمرار ولكننى أعدهم بالأفضل الفترة المقبلة.





■ حدثنا عن الأزمات التى تواجهك فى الزمالك وتعرقل مسيرتك؟





- تواجد أمير مرتضى منصور مسئولًا عن شئون الفريق مؤخرًا حل للاعبين أزمات كثيرة فهو يهتم براحتنا وبتوفير كل مانحتاجه وحل أزماتنا على عكس الفترة الماضية.





■ ماذا عن العروض التى تمتلكها للرحيل من الزمالك يناير المقبل؟





- أمتلك عددا من العروض الأوروبية للرحيل ولكننى لن أرحل إلا بموافقة رئيس نادى الزمالك فهو دائمًا يعاملنى مثل ابنه ويختار لى الأنسب ففى الميركاتو السابق طلب منى البقاء ونفذت له رغبته بكامل إرادتى، فلم أر رئيس ناد بمصر يفتح أبوابه للاعبين مثله.





■ ماذا عن العرض الصينى؟





- كان يوجد لديَ عرض للانتقال لأحد الأندية الصينية ولكن لم تتم المفاوضات وصرفت النظر عنه.





■ هل من الممكن أن تنتقل لناد مصرى أخر بعد الزمالك؟





- لن ألعب فى مصر إلا للزمالك وفى حال رحيلى عن القلعة البيضاء ستكون وجهتى المقبلة هى أوروبا.





■ خلال تواجدك بمصر .. ما أبرز العادات التى اكتسبتها من المصريين؟





- المصريون من أخف الشعوب التى تعاملت معها وتعلمت منهم البساطة وتكوين الصداقات بشكل كبير.





■ فى وجهة نظرك من هو أفضل مهاجم فى مصر حاليًا؟





- المغربى وليد أزارو لاعب النادى الأهلى هو أفضل وأهم مهاجم فى مصر حاليًا.



