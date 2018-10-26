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السيطرة على حريق في مدرسة الثانوية الصناعية شرق الإسكندرية من دون إصابات

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
السيطرة على حريق في مدرسة الثانوية الصناعية شرق الإسكندرية من دون إصابات
سيارة إطفاء
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دينا حسن- محمد رجب
 
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق بمدرسة الثانوية الصناعية، بسبب حدوث ماس كهربائي، من دون وقوع أية إصابات.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة، بنشوب حريق بالمدرسة الثانوية الصناعية - الكائنة بمنطقة طوسون دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، تبين نشوب حريق بالطابق الأرضي بمبني ورشة النجارة بالمدرسة المشار إليها، ما أدى لاحتراق بعض الأخشاب بالورشة وتلف عدد 2 ماكينة تقطيع الأخشاب من دون حدوث إصابات.

وبسؤال المدعو سيد خليل سيد إبراهيم سن 51 خدمات معاونة بالمدرسة مقيم منطقة المعمورة البلد دائرة القسم، أيد ما جاء بالفحص، ورجح سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للورشة، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم التنسيق مع الأمن الوطني، تحرر المحضر رقم 11668 2018 إداري قسم شرطة ثان المنتزة.
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