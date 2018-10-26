انهيار جزئي لعقار بلدي في حي المحابس بالخارجة في الوادي الجديد

انهار منزل بلدي بشكل جزئي في حي المحابس بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، دون خسائر بشرية.

وأكد رئيس مركز الخارجة، المهندس مجدي الطماوي، انهيار منزل بمساحة 110 مترا مربعا بحي المحابس بالمدينة، دون أي خسائر حيث إن المنزل مهجور ومبني بالطوب اللبن ملك المواطن أحمد عبد الله حسن.

أضاف الطماوي، أن المركز وجه المعدات واللوادر لإزالة جميع المنزل وهدمه لكونه خطرا داهما علي المارة إضافة الي هدم سور مائل بجوار المنزل لما يشكل من خطورة علي حياة المواطنين.