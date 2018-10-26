اليوم .. انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه "قطاع جنوب الصعيد" بالغردقة

تنطلق اليوم فعاليات بطولة الجمهورية قطاعات للكاراتيه ( قطاع جنوب الصعيد ) المؤهلة للجمهورية عمومى بالبحر الأحمر - الغردقة زذلك برعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والإتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى وبإشراف فرع البحر الأحمر للكاراتيه برئاسة المهندس محمد أبوالروس.



قال محمد الشيخي عضو لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى للكاراتيه وعضو لجنة التنظيم بالبطولة أن بطولة قطاعات الجمهورية للكاراتيه ( قطاع جنوب الصعيد ) المؤهلة للجمهورية عمومى وستبدأ ظهر اليوم الجمعة بالبحر الأحمر بالصالة المغطاة بالغردقة في الساعة الواحدة ظهرا.



وأضاف الشيخي تستأنف فعاليات البطولة غدا السبت الساعة العاشرة صباحا صباحا بتواجد محافظات ( قنا - الأقصر - سوهاج - أسوان - البحر الأحمر ) وبمشاركة بما يقرب من ٢٠٠ لاعب ولاعبة.



ومن جانبه قال محمد ابوالروس رئيس فرع الكاراتيه بالبحر الأحمر أن البطولة ستكون تحت قيادة تحكيمية دولية وأفريقية ومحلية لحكام الإتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة الكابتن عماد السرس رئيس لجنة الحكام والكابتن أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات.



جدير بالذكر يشارك من أبناء المحافظة لاعبى نادى الغردقة الرياضى ونادى الرحلات الرياضى ونادى رأس غارب ونادى الرياضات البحرية ومركز شباب الغردقة.