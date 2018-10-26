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إصابة اثنين إثر حادث تصادم سيارتين بحدائق القبة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
إصابة اثنين إثر حادث تصادم سيارتين بحدائق القبة
إسعاف مواطن
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كريم المنجي
 
أصيب اثنين، اليوم، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى شارع ولي العهد، بمنطقة حدائق القبة.

وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في حدائق القبة بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.

وانتقلت أوناش المرور؛ لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
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