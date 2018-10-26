وزير الآثار و17 سفيرًا يفتتحون حديقة الحيوان في الخارجة



وأكد "الزملوط"، أن حديقة الحيوان بالخارجة تتضمن عدة حيوانات من الطبيعة المحيطة ومن خارجها وهي حيوانات أليفة، مماثلة للحديقة المنفذة بواحة الداخلة.



وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الجمعة، وزير الآثار و17 سفيرا في زيارة تستمر لمدة يوم واحد للمحافظة، لوضع حجر أساس عدد من المشروعات، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية، بهدف تنشيط السياحة والترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة مع حلول الموسم الشتوي.

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، و17 سفيرًا لدول عربية وأجنبية، حديقة الحيوان شمال واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.