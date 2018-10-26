ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الآثار و17 سفيرًا يفتتحون حديقة الحيوان في الخارجة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
وزير الآثار و17 سفيرًا يفتتحون حديقة الحيوان في الخارجة
جانب من الفعاليات
طباعة
هدير محمود
 
افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، و17 سفيرًا لدول عربية وأجنبية، حديقة الحيوان شمال واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد. 

وأكد "الزملوط"، أن حديقة الحيوان بالخارجة تتضمن عدة حيوانات من الطبيعة المحيطة ومن خارجها وهي حيوانات أليفة، مماثلة للحديقة المنفذة بواحة الداخلة. 

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الجمعة، وزير الآثار و17 سفيرا في زيارة تستمر لمدة يوم واحد للمحافظة، لوضع حجر أساس عدد من المشروعات، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية، بهدف تنشيط السياحة والترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة مع حلول الموسم الشتوي.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 12:20:00 PM