إيمري عن الأرقام القياسية مع أرسنال: نفكر في لقاء كريستال بالاس

حقق آرسنال فوزه الـ11 على التوالي عندما تغلب أمس الخميس 1-0 على سبورتينج لشبوبة البرتغالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأصبح الجانرز على بعد 3 انتصارات من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية، لكن المدرب أوناي إيمري لا يفكر سوى في الرحلة لمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد.