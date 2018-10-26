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26 لاعبا في قائمة وطني بركة السبع بالقسم الرابع

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:30 ص
26 لاعبا في قائمة وطني بركة السبع بالقسم الرابع
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مصطفى الجندي
 

يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي وطني بركة السبع بـ 26 لاعب تحت قيادة المدير الفني أحمد عماد الذي يتولى مهمة التدريب في قطاع الناشئين بنادي طنطا.



وتشمل القائمة كلاً من محمود عباده وأسامه محمد وعلام، ومحمد شبل ومصطفي مقشط، وابراهيم تمراس ومحمد علمي، محمد مجدي ومحمد حنفي وكامل وحسام حسني واسلام ندى واسلام نادي وماهر وعلاء احمد وسلامه عبد العزيز وحنكش.



وأحمد ايتو ومصطفي صفوت ومصطفي علي وبلال الخطيب، وسالم، وبسام، ومحمد عبد الباسط، وأحمد ايتو، وكرم أحمد.



ويضم الجهاز المعاون في تدريب الفريق المنوفي كلاً من ابراهيم تمراس مدرب عام، وبهاء عدس مدرب حراس مرمى، محمد عبده مشرف عام.



ويتواجد فريق وطني السبع بالمجموعة الأولى بجانب نادي بركة السبع، والإتحاد، وشبرابخوم، وكفر الشيخ إبراهيم، وميت خلف، وشباب قويسنا، ونادي قويسنا.


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