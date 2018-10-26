أردوغان يوجه "تحذيرًا أخيرًا" بشأن سوريا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة ما قال إنه "تحذير أخير" لمن يعرضون حدود تركيا للخطر وقال إن أنقرة عازمة على التركيز على المقاتلين الأكراد السوريين شرقي نهر الفرات.

وأضاف أردوغان، الذي كان يتحدث لمجموعة من القياديين الإقليميين في حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن تركيا ستصب تركيزها على شرقي نهر الفرات في سوريا وليس منطقة منبج بسبب وجود وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر أنقرة الوحدات جماعة إرهابية.