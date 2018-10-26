"شكل حياتك المهنية واختار وظيفتك".. ندوة بـ"تجارة عين شمس"

أقامت كلية التجارة، جامعة عين شمس، ندوة بعنوان شكل حياتك المهنية " Shape Your Career" في إطار حرصها على تأهيل طلاب الكلية لسوق العمل.

وجاء ذلك تحت رعاية أ.د خالد قدري، عميد الكلية، وأ.د يمن الحماقي، مدير مبادرة تكامل بالكلية، وبحضور أ.د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. نادية الشافعي، مستشارة الموارد البشرية.





وأقيمت الندوة من خلال مبادرة تكامل بكلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع شركة R&S Management Consultancy لتعريف طلاب الكلية بكيفية التخطيط واستكشاف التوجه الوظيفى للطلاب وكيفية الكشف عن اهتمامات الطلاب وقدراتهم وأولوياتهم فى اختيار الوظيفة المناسبة لهم.





وأكد أ.د خالد قدرى خلال الندوة على أن الكلية تعمل الآن على أن يكون لدى الطالب مهارات ريادة الأعمال وأن يكون لدية القدرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق فى الواقع العملى وأن يتحول الخريج من باحث عن وظيفة إلى خالق للوظيفة ، موضحاً أن ملتقيات التوظيف مهمة، لكن الأهم من ذلك هو مجال ريادة الأعمال من خلال ورش العمل والتدريب والفعاليات المختلفة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تحتاجها مصر.