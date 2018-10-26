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"تربية طنطا" تنظم المؤتمر الثالث عشر لإعداد المعلم وتنميته مهنيا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
تربية طنطا تنظم المؤتمر الثالث عشر لإعداد المعلم وتنميته مهنيا
جامعة طنطا
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أيمن يحيي
 
تنظم كلية التربية بجامعة طنطا، المؤتمر الثالث عشر تحت عنوان "إعداد المعلم وتنميتة مهنيا في عصر المعرفة"، وذلك في الفترة من 4 إلى 5 مارس 2019، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا والدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور سمير الخويت عميد كلية التربية.

ويهدف المؤتمر إلى مواكبة المستجدات فى مجالى التخصص ونظريات التعليم والتعلم، وترسيخ مبدأ التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة والاعتماد على أساليب التعلم الذاتى وتنمية مهارات توظيف التقنيات التكنولوجية المعاصرة واستخدامها فى ايصال المعلومة للمتعلم بشكل فعال.
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