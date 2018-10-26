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بسبب فسخ خطبتها.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق الثالث بالإسكندرية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:28 ص
بسبب فسخ خطبتها.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق الثالث بالإسكندرية
أرشيفية
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دينا حسن- محمد رجب
 
أقدمت فتاة ١٩ سنة بالإسكندرية على الانتحار، بإلقاء نفسها من نافذة بالطابق الثالث من أعلى عقار سكنها، بسبب فسخ خطوبتها، وذلك وفق بيان أمني اليوم الجمعة.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من مستشفى التأمين الصحي بطوسون بوصول المدعوه ن ر أ سن 19 بدون عمل مقيمة بعقار كائن بمنطقة المعمورة البلد دائرة القسم مصابه بإشتباه شرخ بالجمجمة وكسر بالفقرات القطنية والعنقية "لا يمكن استجوابها".

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها المدعو "ر أ ع" سن 55 موظف مقيم بذات العنوان، قرر بقيام نجلته المذكوره بمغافلته وإلقاء نفسها من نافذة الشقة سكنهما بالطابق الثالث وسقوطها بمنور العقار، مما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها، وعلل ذلك لقيام خطيبها بإبلاغها بفسخ خطبتها ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث ذلك.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر المحضر رقم 11664 2018 إداري قسم شرطة ثان المنتزة.
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