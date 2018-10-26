انطلاق الموسم الثقافي بثلاث ندوات صحية وتاريخية بـ "بنات عين شمس"

عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية البنات جامعة عين شمس، أمس الأربعاء، ندوة تثقيفية بقاعة المؤتمرات بالكلية، بعنوان "المرأة المصرية القديمة"، والتي تقدمها الدكتورة عائشة عبد العال، أستاذ الحضارة وتاريخ مصر القديمة بالكلية.





كما تعقد الكلية يوم الأربعاء المقبل، ندوتين تثقيفيتين، بقاعة المؤتمرات بالكلية، الأولى في العاشرة صباحًا، بعنوان "العادات الغذائية السليمة وكيفية الحفاظ على القيمة الغذائية أثناء الطهي"، تقدمها الدكتورة فاطمة حسن، أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية بالكلية، والثانية في الحادية عشرة صباحًا، بعنوان "هشاشة العظام عند النساء"، تقدمها الدكتورة قوت القلوب بكير، أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية بالكلية.





ويأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رقية شلبي، عميدة الكلية، والدكتورة مي حلمي، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.