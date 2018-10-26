بحث علمي مشترك عن "فاعلية وظائف العلاقات العامة الرقمية" (صور)

قدم باحث علم الاجتماع، الإعلامي الدكتور محمود فوزي، مدرس العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة سمر أحمد، مدرس مساعد علم الاجتماع الإعلامي بجامعة عين شمس، بحثا علميًا مشتركًا، بعنوان "المداخل النظرية لبحوث "مقترح فاعلية وظائف العلاقات العامة عبر تطبيقات الإعلام الرقمي: رؤية نقدية ومستقبلية".





وهدفت الدراسة تحليل وتفسير الدور الذي تلعبه خصائص وتطبيقات الإعلام الجديد في تغيير شكل وأنماط وظائف العلاقات العامة لدي المنظمات، على اختلاف مجالاتها الإنتاجية والخدمية، وكذلك لدي الجمهور العام في ممارساتهم اليومية لاشكال التفاعل الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الرقمي، من خلال رصد وتوصيف بحوث ودراسات العلاقات العامة الإلكترونية، باللغة العربية والأجنبية، للوقوف على آخر التطورات العلمية، والجوانب القيمة والهامة في الدراسات المرتبطة بمجال العلاقات العامة الإلكترونية.





وتوصلت الدراسة إلى فاعلية العلاقات العامة الإلكترونية في تنمية الولاء والرضا الوظيفي لدي الجمهور الداخلي للمنظمة، وزيادة كفاءة الاتصالات التنظيمية الناشئة بينهم، وذلك بالاستفادة من مزايا التكنولوجيا الرقمية في تحقيق الولاء الإلكتروني، وعقد الفعاليات والأحداث الخاصة الإلكترونية، وما يصاحبها من زيادة فرص التفاعل والمشاركة بين جماهير المنظمة والعاملين فيها، فضلا عن وجود اتجاهات إيجابية وقوية لدي ممارسي العلاقات العامة نحو استخدام مواقع المؤسسات عبر شبكة الانترنت في تحقيق الفورية والتفاعلية في الاتصال مع الجماهير.





ويري الدكتور محمود فوزي، أن الدراسة طرحت مفاهيم جديدة للوظائف العملية للعلاقات العامة الرقمية مثل (الولاء الإلكتروني، الإدارة الإلكترونية، الأحداث الخاصة الإلكترونية، المطبوعات الإلكترونية، كلمة الفم الإلكترونية) مشددًا علي ضرورة توظيف منظمات الأعمال لتطبيقات العلاقات العامة والإعلام الرقمي في تحقيق وظائفها عبر الإنترنت، كالتعليم الإلكتروني، والعلاج الإلكتروني، والأمن والتأمين الإلكتروني، وإدارة الأعمال عبر الإنترنت، بهدف تيسير الأعمال، ومواكبة متغيرات التحول نحو التكنولوجيا الرقمية بكافة المجالات.





وتشير الدكتورة سمر أحمد، إلى أهمية الدراسة من خلال ارتباطها على المستوى المنهجي بمعظم الدراسات بالطبيعة الوصفية للعلاقات العامة الرقمية، لافتة إلى محاولة الدراسة، رصد وتوصيف أهم الإشكاليات والقضايا البحثية المتصلة بدراسات العلاقات العامة الإلكترونية، والتي طرحها التراث العلمي العربي والأجنبي.





وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي لكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، تحت رعاية الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة ورئيس شرف المؤتمر، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة إيناس أبو يوسف، عميدة كلية الإعلام بالجامعة ورئيس المؤتمر، وبحضور نخبة من أساتذة الإعلام.





وتم عرض البحث، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية الأولى بالمؤتمر، برئاسة الدكتورة نجوى كامل، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور وليد فتح الله، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب كمعقب للجلسة، والدكتورة فاطمة الزهراء عبد الفتاح، مدرس الصحافة بجامعة الأهرام الكندية مقررا للجلسة.