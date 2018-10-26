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السعودية تهيب برعاياها بتوخي الحذر في الأردن

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:20 ص
السعودية تهيب برعاياها بتوخي الحذر في الأردن
السعودية
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الفجر السعودي
 

دعت سفارة الرياض لدى عمّان رعايا السعودية في الأردن إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك على خلفية التقلبات الجوية التي يشهدها الأردن، والسيول الجارفة غير المسبوقة التي تجتاح حوض الميت.

 

وكتبت السفارة في "تويتر": "نظرا لما تمر به المنطقة من تقلبات جوية، تأمل السفارة من مواطنيها المقيمين على الأراضي الأردنية الشقيقة والطلبة الدارسين توخي السلامة والحذر ومتابعة ما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية والاتصال بأرقام السفارة التي تعمل على مدار الساعة عند الحاجة".

 

وتسببت السيول في الأردن يوم أمس بمقتل 19 شخصا وإصابة 34 آخرين معظمهم أطفال حسب مصادر طبية وحكومية أردنية، إضافة إلى عشرات المفقودين.

 

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