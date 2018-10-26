انهيار عقار شرق الإسكندرية من دون إصابات

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا، من مأمور قسم شرطة باب شرقي بانهيار العقار رقم 13 شارع نبيل عمر إبراهيم - منطقة الإبراهيمية دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 150 مترامربعا، تقريبًا "بناء قديم"، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، خالٍ من السكان والمنقولات، وانهيار العقار حتى سطح الأرض، من دون حدوث إصابات، تم إخطار عمليات المحافظة وحي وسط لاتخاذ اللازم.





وتم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين الماره، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر المحضر رقم 8833 2018 إداري قسم باب شرقي.

انهار عقار قديم في منطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية، خالٍ من السكان والمنقولات، حتى سطح الأرض، من دون وقوع أية إصابات بشرية.