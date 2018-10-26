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سبق - السعودية |"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة الرياض

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:11 ص
سبق - السعودية |الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة الرياض
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الفجر السعودي
 

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أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالنظام الآلي للإنذار المبكر اليوم، تنبيهاً لحالة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض تشمل مدينة الرياض وتمير وشقراء وحريملاء ورماح والأجزاء المجاروة.


وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة 11:55 مساء الخميس وحتى الساعة 10 من صباح الجمعة.

 المصدر:- صحيفة سبق

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