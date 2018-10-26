"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة سيستمر لمدة 72 ساعة



وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن محافظات شمال البلاد والقاهرة، شهدت نشاطا للرياح، منوهًا بأن اليوم سيكون هناك انخفاض نسبي لسرعة الرياح.





ولفت إلى أن ما نشهده من انخفاض درجات الحرارة عن معدله في هذا التوقيت من العام، سيستمر لمدة 72 ساعة.



قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة شهدت انخفاض بمعدل 3 درجات على أغلب محافظات الجمهورية.