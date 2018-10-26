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مصرع 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة فى روسيا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
مصرع 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة فى روسيا
الأمطار والفيضانات في روسيا
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وكالات
 

 أكدت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، مقتل 6 أشخاص نتيجة الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

 

وقال متحدث في المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك": "لقي 6 أشخاص مصرعهم، حيث تم العثور عليهم خلال أعمال البحث".

 

وأضاف: "لا نعرف مصير أحد الأشخاص"، موضحا أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى، بينما قدمت المساعدة الطبية لآخر في العيادة الخارجية.

 

واجتاحت الفيضانات، أمس الخميس، إقليم كراسنودار جنوب روسيا، جراء الأمطار الغزيرة، حيث أصيب قطاع النقل العام بالشلل الكامل، وأجبرت الفيضانات سكان المدينة على التنقل بواسطة القوارب.

 

المزيد عن: مقتل 6 أشخاص كراسنودار روسيا جنوبي روسيا الأمطار والفيضانات
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